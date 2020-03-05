Troller Dünya Turu Filmi
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Poppy ve Branch, kendilerinin dünya üzerindeki altı ayrı troll kabilesinden birinin üyesi olduklarını öğrenirler. Her bir kabile de funk, country, tekno, klasik müzik, pop ve rock gibi müzik türlerini temsil ediyordur. Hard-rock grubun üye olan Queen Barb babası King Trash'in yardımıyla, diğer tüm müzik türlerini yok etmek istiyordur. Böylece tüm dünyaya rock müzik hakim olacaktır. Dünyanın kaderi tehlikeli ellerde olup Poppy ve Branch'in birkaç arkadaşlarını yanlarına alarak Queen Barb'a karşı savaşmaları gerekecektir.
Yönetmen: Walt Dohrn, David P. Smith
Senaryo: Jonathan Aibel, Glenn Berger
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Trolls World Tour
Yapımcı Firma: DreamWorks Animation
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 15.05.2020
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Kaynak: InterSinema.com