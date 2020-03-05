Troller Dünya Turu Filmi

05.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:48

Poppy ve Branch, kendilerinin dünya üzerindeki altı ayrı troll kabilesinden birinin üyesi olduklarını öğrenirler. Her bir kabile de funk, country, tekno, klasik müzik, pop ve rock gibi müzik türlerini temsil ediyordur. Hard-rock grubun üye olan Queen Barb babası King Trash'in yardımıyla, diğer tüm müzik türlerini yok etmek istiyordur. Böylece tüm dünyaya rock müzik hakim olacaktır. Dünyanın kaderi tehlikeli ellerde olup Poppy ve Branch'in birkaç arkadaşlarını yanlarına alarak Queen Barb'a karşı savaşmaları gerekecektir.

Yönetmen: Walt Dohrn, David P. Smith

Senaryo: Jonathan Aibel, Glenn Berger

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Trolls World Tour

Yapımcı Firma: DreamWorks Animation

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 15.05.2020



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Kaynak: InterSinema.com