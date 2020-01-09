Troll TEDAŞ Hesabından Paylaşılmış Akıllara Zarar 15 Tweet

09.01.2020 00:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 00:19

Twitter'ın haşarı hesaplarından birisi de TEDAŞ adına açılmış parodi ama gerçekten daha gerçekçi hesap. Hem gündemi yakalayıp hem de tatlı tatlı dokunduran bu hesaptan paylaşılan tweetlerse onlarca RT-FAV alıyor. Akıllara elektrik şoku yaşattıracak paylaşımlarından 15 tane sizin için seçtik. Buyrunuz:



#1 Einstein





-eee abi sonra ne dedi?



+Fiziğin iyi ama tipim değilsin elektrik alamadım, deyip tesla'ya gitti. pic.twitter.com/kMWnwzFKh4



— TEDAŞ (@tedaselectricas) 14 Kasım 2015



#2 Zengin Fakir





Fakir ceyranda kalır kulunç durur



Zengini klima çarpar boynu tutulur.



— TEDAŞ (@tedaselectricas) 2 Ağustos 2016



#3 Mantıklı





Paradigma



Antony Flew:



İddianın götürdüğü yere git. Susanna Tamaro:



Yüreğinin götürdüğü yere git



Tedaş:



Babanın evinde kal elektrik beleş



— TEDAŞ (@tedaselectricas) 2 Ağustos 2016



#4 Yöresel





Seni görende yüregim de Trafolar Patlir.



Ele sevirem Ele sevirem ki, sen he de ülkeyi garanlığa boğim



Erzurumlu Teknisyenlerimizden biri



— TEDAŞ (@tedaselectricas) 31 Temmuz 2016



#5 Tesla





Kalbine kontrol kalemi sokup elektrik var mı diye baksana canısı, belki seversin.



Nikola Tesla



— TEDAŞ (@tedaselectricas) 30 Temmuz 2016



#6 Ah benim elektrikçim





Herşey, elektrik mühendisliği okuyan öğrencinin bütlerden sonra memleketine dönmesiyle başladı pic.twitter.com/sAfBrZm4Z6



— TEDAŞ (@tedaselectricas) 12 Temmuz 2016



#7 Kaderimiz





İnsan doğar, büyür ve fatura öder.



Teşekkürler Alo 186



— TEDAŞ (@tedaselectricas) 8 Temmuz 2016



#8 Öbür tarafa hat çekilir





Işıklar içinde uyusun ne demek'İlla ölülerinize de mi hat çekelim,sayaç mı takalım,fatura mı keselim.



Ne demek ışık seninle olsun.



— TEDAŞ (@tedaselectricas) 25 Haziran 2016



#9 Kedi mühendis





Okusa elektrik mühendisi olacaktı. pic.twitter.com/PPf9PiqkaK



— TEDAŞ (@tedaselectricas) 29 Temmuz 2016



#10 Ama ne işçi





Mevsimlik işçi.



Teşekkürler Alo186 pic.twitter.com/3hyZ8mQvJd



— TEDAŞ (@tedaselectricas) 29 Temmuz 2016



#11 Kaçak elektrik





Yanlış kişiden elektrik almayın.Üstüne kaçak kullanım,kapama-açma bedeli ve çarpılmalarınız da faturaya dahil edilir pic.twitter.com/kk9eWSYJJb



— TEDAŞ (@tedaselectricas) 28 Temmuz 2016



#12 Pikachu





Bağcılar meydan da, yerli Pikachu Tırrek bulduk koşun…Poke topu atmadan önce yem olarak Lütfen 50krş kullanın. pic.twitter.com/B3VsjgLs1I



— TEDAŞ (@tedaselectricas) 15 Temmuz 2016



#13 Evlilik hayalim





Teşekkürler Alo186https://t.co/v6rE3OjVI1 pic.twitter.com/YWziWCQ4sN



— TEDAŞ (@tedaselectricas) 22 Haziran 2016



#14 Güzel proje





Yeni projemiz sıcaklıktan şikayetçi olan şehirlere dev klimalar takacağız



Not: Faturalara klima payı eklenecektir. pic.twitter.com/ZPNTYdWuCy



— TEDAŞ (@tedaselectricas) 27 Haziran 2016



#15 Gerçeklik payı var





Mühim olan iç güzelliği.Karpuzu bile benekli diye almıyorsunuz.Tipinize göre elektrik versek ülkenin yarısı karanlık olur



TeşekkürlerAlo186



— TEDAŞ (@tedaselectricas) 9 Temmuz 2016