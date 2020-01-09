Troll TEDAŞ Hesabından Paylaşılmış Akıllara Zarar 15 Tweet
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Troll TEDAŞ Hesabından Paylaşılmış Akıllara Zarar 15 Tweet

Twitter'ın haşarı hesaplarından birisi de TEDAŞ adına açılmış parodi ama gerçekten daha gerçekçi hesap. Hem gündemi yakalayıp hem de tatlı tatlı dokunduran bu hesaptan paylaşılan tweetlerse onlarca RT-FAV alıyor.

09.01.2020 00:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 00:19
Troll TEDAŞ Hesabından Paylaşılmış Akıllara Zarar 15 Tweet

'ın haşarı hesaplarından birisi de adına açılmış parodi ama gerçekten daha gerçekçi hesap. Hem gündemi yakalayıp hem de tatlı tatlı dokunduran bu hesaptan paylaşılan tweetlerse onlarca RT-FAV alıyor. Akıllara elektrik şoku yaşattıracak paylaşımlarından 15 tane sizin için seçtik. Buyrunuz:


#1 Einstein


-eee abi sonra ne dedi?


+Fiziğin iyi ama tipim değilsin elektrik alamadım, deyip tesla'ya gitti. pic.twitter.com/kMWnwzFKh4


— TEDAŞ (@tedaselectricas) 14 Kasım 2015


#2 Zengin Fakir


Fakir ceyranda kalır kulunç durur


Zengini klima çarpar boynu tutulur.


— TEDAŞ (@tedaselectricas) 2 Ağustos 2016


#3 Mantıklı


Paradigma


Antony Flew:


İddianın götürdüğü yere git. Susanna Tamaro:


Yüreğinin götürdüğü yere git


Tedaş:


Babanın evinde kal elektrik beleş


— TEDAŞ (@tedaselectricas) 2 Ağustos 2016


#4 Yöresel


Seni görende yüregim de Trafolar Patlir.


Ele sevirem Ele sevirem ki, sen he de ülkeyi garanlığa boğim


Erzurumlu Teknisyenlerimizden biri


— TEDAŞ (@tedaselectricas) 31 Temmuz 2016


#5 Tesla


Kalbine kontrol kalemi sokup elektrik var mı diye baksana canısı, belki seversin.


Nikola Tesla


— TEDAŞ (@tedaselectricas) 30 Temmuz 2016


#6 Ah benim elektrikçim


Herşey, elektrik mühendisliği okuyan öğrencinin bütlerden sonra memleketine dönmesiyle başladı pic.twitter.com/sAfBrZm4Z6


— TEDAŞ (@tedaselectricas) 12 Temmuz 2016


#7 Kaderimiz


İnsan doğar, büyür ve fatura öder.


Teşekkürler Alo 186


— TEDAŞ (@tedaselectricas) 8 Temmuz 2016


#8 Öbür tarafa hat çekilir


Işıklar içinde uyusun ne demek'İlla ölülerinize de mi hat çekelim,sayaç mı takalım,fatura mı keselim.


Ne demek ışık seninle olsun.


— TEDAŞ (@tedaselectricas) 25 Haziran 2016


#9 Kedi mühendis


Okusa elektrik mühendisi olacaktı. pic.twitter.com/PPf9PiqkaK


— TEDAŞ (@tedaselectricas) 29 Temmuz 2016


#10 Ama ne işçi


Mevsimlik işçi.


Teşekkürler Alo186 pic.twitter.com/3hyZ8mQvJd


— TEDAŞ (@tedaselectricas) 29 Temmuz 2016


#11 Kaçak elektrik


Yanlış kişiden elektrik almayın.Üstüne kaçak kullanım,kapama-açma bedeli ve çarpılmalarınız da faturaya dahil edilir pic.twitter.com/kk9eWSYJJb


— TEDAŞ (@tedaselectricas) 28 Temmuz 2016


#12 Pikachu


Bağcılar meydan da, yerli Pikachu Tırrek bulduk koşun…Poke topu atmadan önce yem olarak Lütfen 50krş kullanın. pic.twitter.com/B3VsjgLs1I


— TEDAŞ (@tedaselectricas) 15 Temmuz 2016


#13 Evlilik hayalim


Teşekkürler Alo186https://t.co/v6rE3OjVI1 pic.twitter.com/YWziWCQ4sN


— TEDAŞ (@tedaselectricas) 22 Haziran 2016


#14 Güzel proje


Yeni projemiz sıcaklıktan şikayetçi olan şehirlere dev klimalar takacağız


Not: Faturalara klima payı eklenecektir. pic.twitter.com/ZPNTYdWuCy


— TEDAŞ (@tedaselectricas) 27 Haziran 2016


#15 Gerçeklik payı var


Mühim olan iç güzelliği.Karpuzu bile benekli diye almıyorsunuz.Tipinize göre elektrik versek ülkenin yarısı karanlık olur


TeşekkürlerAlo186


— TEDAŞ (@tedaselectricas) 9 Temmuz 2016

Kaynak: TheGeyik

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