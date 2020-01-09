Troll TEDAŞ Hesabından Paylaşılmış Akıllara Zarar 15 Tweet
Twitter'ın haşarı hesaplarından birisi de TEDAŞ adına açılmış parodi ama gerçekten daha gerçekçi hesap. Hem gündemi yakalayıp hem de tatlı tatlı dokunduran bu hesaptan paylaşılan tweetlerse onlarca RT-FAV alıyor.
Twitter'ın haşarı hesaplarından birisi de TEDAŞ adına açılmış parodi ama gerçekten daha gerçekçi hesap. Hem gündemi yakalayıp hem de tatlı tatlı dokunduran bu hesaptan paylaşılan tweetlerse onlarca RT-FAV alıyor. Akıllara elektrik şoku yaşattıracak paylaşımlarından 15 tane sizin için seçtik. Buyrunuz:
#1 Einstein
-eee abi sonra ne dedi?
+Fiziğin iyi ama tipim değilsin elektrik alamadım, deyip tesla'ya gitti. pic.twitter.com/kMWnwzFKh4
— TEDAŞ (@tedaselectricas) 14 Kasım 2015
#2 Zengin Fakir
Fakir ceyranda kalır kulunç durur
Zengini klima çarpar boynu tutulur.
— TEDAŞ (@tedaselectricas) 2 Ağustos 2016
#3 Mantıklı
Paradigma
Antony Flew:
İddianın götürdüğü yere git. Susanna Tamaro:
Yüreğinin götürdüğü yere git
Tedaş:
Babanın evinde kal elektrik beleş
— TEDAŞ (@tedaselectricas) 2 Ağustos 2016
#4 Yöresel
Seni görende yüregim de Trafolar Patlir.
Ele sevirem Ele sevirem ki, sen he de ülkeyi garanlığa boğim
Erzurumlu Teknisyenlerimizden biri
— TEDAŞ (@tedaselectricas) 31 Temmuz 2016
#5 Tesla
Kalbine kontrol kalemi sokup elektrik var mı diye baksana canısı, belki seversin.
Nikola Tesla
— TEDAŞ (@tedaselectricas) 30 Temmuz 2016
#6 Ah benim elektrikçim
Herşey, elektrik mühendisliği okuyan öğrencinin bütlerden sonra memleketine dönmesiyle başladı pic.twitter.com/sAfBrZm4Z6
— TEDAŞ (@tedaselectricas) 12 Temmuz 2016
#7 Kaderimiz
İnsan doğar, büyür ve fatura öder.
Teşekkürler Alo 186
— TEDAŞ (@tedaselectricas) 8 Temmuz 2016
#8 Öbür tarafa hat çekilir
Işıklar içinde uyusun ne demek'İlla ölülerinize de mi hat çekelim,sayaç mı takalım,fatura mı keselim.
Ne demek ışık seninle olsun.
— TEDAŞ (@tedaselectricas) 25 Haziran 2016
#9 Kedi mühendis
Okusa elektrik mühendisi olacaktı. pic.twitter.com/PPf9PiqkaK
— TEDAŞ (@tedaselectricas) 29 Temmuz 2016
#10 Ama ne işçi
Mevsimlik işçi.
Teşekkürler Alo186 pic.twitter.com/3hyZ8mQvJd
— TEDAŞ (@tedaselectricas) 29 Temmuz 2016
#11 Kaçak elektrik
Yanlış kişiden elektrik almayın.Üstüne kaçak kullanım,kapama-açma bedeli ve çarpılmalarınız da faturaya dahil edilir pic.twitter.com/kk9eWSYJJb
— TEDAŞ (@tedaselectricas) 28 Temmuz 2016
#12 Pikachu
Bağcılar meydan da, yerli Pikachu Tırrek bulduk koşun…Poke topu atmadan önce yem olarak Lütfen 50krş kullanın. pic.twitter.com/B3VsjgLs1I
— TEDAŞ (@tedaselectricas) 15 Temmuz 2016
#13 Evlilik hayalim
Teşekkürler Alo186https://t.co/v6rE3OjVI1 pic.twitter.com/YWziWCQ4sN
— TEDAŞ (@tedaselectricas) 22 Haziran 2016
#14 Güzel proje
Yeni projemiz sıcaklıktan şikayetçi olan şehirlere dev klimalar takacağız
Not: Faturalara klima payı eklenecektir. pic.twitter.com/ZPNTYdWuCy
— TEDAŞ (@tedaselectricas) 27 Haziran 2016
#15 Gerçeklik payı var
Mühim olan iç güzelliği.Karpuzu bile benekli diye almıyorsunuz.Tipinize göre elektrik versek ülkenin yarısı karanlık olur
TeşekkürlerAlo186
— TEDAŞ (@tedaselectricas) 9 Temmuz 2016