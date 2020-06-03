Troll Hunters Filmi
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Troll Hunters Filmi

Troll Hunters filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Troll Hunters filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Troll Hunters Filmi
03.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:54

Polonya menşeli animasyon filminin yönetmen koltuğunda Judyta Fibiger otururken senaryosunu ise Salvatore Cardoni ve Robert Rhodin birlikte kaleme alıyorlar.

Yönetmen: Judyta Fibiger

Senaryo: Robert Rhodin, Salvatore Cardoni

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Troll Hunters

Yapımcı Firma: White Shark

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Polonya

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 89 dk.

Dağıtıcı Firma: White Shark

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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