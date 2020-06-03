Troll Hunters Filmi Troll Hunters filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Troll Hunters filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Polonya menşeli animasyon filminin yönetmen koltuğunda Judyta Fibiger otururken senaryosunu ise Salvatore Cardoni ve Robert Rhodin birlikte kaleme alıyorlar. Yönetmen: Judyta Fibiger Senaryo: Robert Rhodin, Salvatore Cardoni Filmin Türü: Animasyon Orijinal Adı: Troll Hunters Yapımcı Firma: White Shark Yapım Yılı: 2017 Yapım Ülkesi: Polonya Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 89 dk. Dağıtıcı Firma: White Shark Vizyon Tarihi: 01.01.2070 Troll Hunters Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com