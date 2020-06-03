Troll Hunters Filmi
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03.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:54
Polonya menşeli animasyon filminin yönetmen koltuğunda Judyta Fibiger otururken senaryosunu ise Salvatore Cardoni ve Robert Rhodin birlikte kaleme alıyorlar.
Yönetmen: Judyta Fibiger
Senaryo: Robert Rhodin, Salvatore Cardoni
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Troll Hunters
Yapımcı Firma: White Shark
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Polonya
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 89 dk.
Dağıtıcı Firma: White Shark
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com