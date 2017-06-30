Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası'nın 4. yarışı Troia Rally, başladı.



Kordon boyunda düzenlenen açılış seremonisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) Başkanı Nevzat Aslan, yarışmanın ESOK, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ve Çanakkale Belediyesinin katkılarıyla düzenlendiğini söyledi.



Toplamda 154 kilometrelik yarışmaya bu yıl Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan'dan gelen sporcuların da katıldığını ifade eden Aslan, "Yarışın isminin Rally Troia olmasının sebeplerinden birisi önümüzdeki yıl Çanakkale'nin Troia yılı olması nedeniyledir. Bu nedenle yarışa Rally Troia ismini verdik. Yarışmamız 154 kilometrede, Cumartesi ve Pazar günü itibariyle yaklaşık 6 etaptan oluşacak. Bu 6 etap sonucunda da birinci gelenler genel klasman, Avrupa Ralli Şampiyonası'na, Balkan Ralli Şampiyonası'na ve Türkiye Ralli Şampiyonası'na puan alacaklar." diye konuştu.



Daha sonra, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından yarışların startı verildi.



Rallinin yarın gerçekleştirilecek ilk gününde katılımcı ekipler, "Paris" ve "Homeros" etaplarını ikişer kez geçtikten sonra 17.00'den itibaren belediye binası arkasında bulunan pazar yeri otoparkındaki "Troia Horse" seyirci özel etabını katedecek.



Rallinin ikinci günü 2 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de servis alanından çıkılacak.



Assos, Apollon ve redbull.com etapları geçildikten sonra saat 17.00'de Truva Atı önündeki alanda finiş seremonisi ve ödül töreni gerçekleştirilecek.