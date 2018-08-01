Troia'dan Madalyayla Döndüler

15 Temmuz Şehitlerine ithaf edilen turnuva Çanakkale Hasan Mevsuf Spor Salonu'nda yapıldı. Çanakkale Belediyesi desteğiyle Çanakkale İl Temsilciliğince organize edilen turnuvaya 5 ülkeden 71 takıma mensup 937 sporcu katıldı. Taner Erol ve Kudret Yüksel'in çalıştırdığı T.Erol Fıght Clup Aliağa takımında Aliağa'lı Doğan Egecan Tercan ve Kaan Gergin, Foça Reha Midilli İlkokulu 4.sınıf öğencisi Kaan Yüksel ile birlikte yer aldı. 8-11 yaş erkekler kategorisinde mücadele eden ekip uluslararası turnuvada üçüncülüğü kazanarak bronz madalya kazandı.

SPORCULARA MADALYA VE KUPALARI TÖRENLE VERİLDİ

Antrenör Kudret Yüksel turnuvadaki mükemmel organizasyon için Çanakkale Karate İl temsilcisi Süleyman Orhan ile sporcularına verdiği destekler için Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve bazı kişi ve kuruluşlara(Pınar Hukuk Sahibi Özgür Pınar ve Bilge Kaligrafi Atölyesi sahibi Saim Yeşildağ'a)teşekkür etti.