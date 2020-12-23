Triyaj nedir? | "Gelinen noktada artık hasta seçiyoruz"
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Triyaj nedir? | "Gelinen noktada artık hasta seçiyoruz"

23.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:47

Triyaj, tıbbi bir terim. "Çok sayıda hastanın bulunduğu durumlarda öncelikli tedavi edilmesi gerekenlerin tespiti amacıyla yapılan seçme ve kodlama işlemi" anlamına geliyor.

Triyaj, tıbbi bir terim. "Çok sayıda hastanın bulunduğu durumlarda öncelikli tedavi edilmesi gerekenlerin tespiti amacıyla yapılan seçme ve kodlama işlemi" anlamına geliyor. Türkiye'de Covid-19 vakalarındaki önlenemez artış nedeniyle doktorlar, yatış verecekleri hastaları seçme noktasına geldi.

Triyaj nedir? | 'Gelinen noktada artık hasta seçiyoruz'

Kaynak: DailyMotion.com

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 10:47:41. #1.15#
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