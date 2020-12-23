Triyaj nedir? | "Gelinen noktada artık hasta seçiyoruz"

Triyaj, tıbbi bir terim. "Çok sayıda hastanın bulunduğu durumlarda öncelikli tedavi edilmesi gerekenlerin tespiti amacıyla yapılan seçme ve kodlama işlemi" anlamına geliyor.

Triyaj, tıbbi bir terim. "Çok sayıda hastanın bulunduğu durumlarda öncelikli tedavi edilmesi gerekenlerin tespiti amacıyla yapılan seçme ve kodlama işlemi" anlamına geliyor. Türkiye'de Covid-19 vakalarındaki önlenemez artış nedeniyle doktorlar, yatış verecekleri hastaları seçme noktasına geldi.

Kaynak: DailyMotion.com