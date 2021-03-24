Triportörü otomobille çarpışan hurda toplayıcısı yaralandı
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Triportörü otomobille çarpışan hurda toplayıcısı yaralandı

24.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:39
Triportörü otomobille çarpışan hurda toplayıcısı yaralandı

Kayseri'de Suriye uyruklu sürücü, hurda toplarken kullandığı triportörün otomobille çarpışması sonucu yaralandı.

Kayseri'de Suriye uyruklu sürücü, hurda toplarken kullandığı triportörün otomobille çarpışması sonucu yaralandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Hacısaki Mahallesi'nde İ.K. yönetimindeki 38 AN 310 plakalı otomobil, Okur Sokak ile Eski Sanayi Sitesi 6002. Cadde'nin kesiştiği kavşakta, Suriye uyruklu H.H'nin (43) hurda toplarken kullandığı 38 MA 1536 plakalı triportörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön camına fırlayarak başından yaralanan H.H, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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