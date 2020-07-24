Tripolis Antik Kenti'ndeki 'anıtsal çeşme'nin restorasyonuna başlandı
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Tripolis Antik Kenti'ndeki 'anıtsal çeşme'nin restorasyonuna başlandı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesindeki tarihi M.Ö. 5 bin 500'lü yıllara dayanan Tripolis Antik Kenti'nde Pamukkale Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalarda 2018 yılında gün yüzüne çıkarılan Anıtsal Çeşme'de yüzde 90 oranında kazılar tamamlandı.

Tripolis Antik Kenti'ndeki 'anıtsal çeşme'nin restorasyonuna başlandı
24.07.2020 18:20 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:24

DENİZLİ'nin Buldan ilçesindeki tarihi M.Ö. 5 bin 500'lü yıllara dayanan Tripolis Antik Kenti'nde Pamukkale Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalarda 2018 yılında gün yüzüne çıkarılan Anıtsal Çeşme'de yüzde 90 oranında kazılar tamamlandı. Yaklaşık 6 metre toprak altından çıkarılan Anıtsal Çeşme'nin restorasyon çalışmalarına başlandı

Buldan ilçesinin Yenicekent Mahallesi yakınındaki Tripolis Antik Kentinde Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından kazı çalışmalarına devam ediliyor. Kazı başkanlığını Doç. Dr. Bahadır Duman'ın yürüttüğü antik kentte 2018 yılında yapılan çalışmalarda Anıtsal Çeşme yaklaşık 6 metre toprağın altından gün yüzüne çıkarıldı. 31 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde ve yaklaşık 15 metre yüksekliğinde olduğu belirlenen Anıtsal Çeşme'de yapılan kazı çalışmaları yüzde 90'a ulaştı. Her biri 500 kilogram ile 1 ton arasında ağırlıkları olan 750 çeşmeye ait blok, tek tek toprak altından çıkarılıp, restorasyonu yapıldı. M.S. 2. yüzyıla ait olduğu belirlenen Anıtsal Çeşme, başlatılan restorasyon çalışmaları sonrası ayağa kaldırılacak.

Tripolis Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Bahadır Duman, Anıtsal Çeşme'nin Anadolu'da M.S. 2'inci yüzyılda çok az sayıda bu nitelikte ve büyüklükte çeşme olduğunu, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle gün yüzüne çıkarıldığını belirtip, "Tripolis'in prestij yapılarından olan çeşmenin yapımında civar kentlerden ve bölgelerden farklı özellikteki mermerlerin yanı sıra Mısır'daki Asvan şehrinden de kırmızı renkli granitler kullanılmış. Depremler nedeniyle tamamen yıkılan ve toprak altında kalan çeşmenin yaklaşık 750 bloğu sağlam olarak çıkartıldı. Bu 750 blok tek tek ekibimiz tarafından çizimleri yapılarak restorasyon işleri tamamlandı. Böylece bu çeşmeyi ayağa kaldırmak için elimizde yeterli materyal oluştu. Proje, 2018 yılı ocak ayında başladı ve bu yılın sonunda da tamamlayacağız. İlk etapta çeşme şimdi bu görünen kısım gibi değildi. Tamamen üstü 5-6 metre toprak tabakasıyla kaplıydı ve ilk tabakanın altından 100-150 mimari bloktan oluşan bir yığınla karşılaştık. Tabii bunların her biri 500 kilogram ve 1 ton arasında ağırlığa sahip iri bloklar. Bu tespit edildikten sonra ikinci katman sonrasında üçüncü katman derken safha safha bu kazı çalışmasını tamamladık. Tabi, çeşmeden sadece mimari bloklar çıkmıyor, bu çeşmenin cephesinde nişler içinde birçok da heykelle karşılaştık. Bu heykeller bugün Denizli Arkeoloji Müzesi'nde koruma altına alınmış durumda" dedi.

Çeşme'nin Anadolu'da M.S., 2'inci yüzyılda çok önemli anıtsal bir yapı olduğunu ifade eden Duman, "Hem Tripolis vatandaşlarının sıcak yaz günlerinde serinlemesini sağlayan bir yapı hem de dışarıdan gelen ziyaretçileri etkileyen prestijli bir yapı. Dolayısıyla, antik dönemde bu kadar etkileyici olan bir yapının günümüzde de kazı ve restorasyon çalışmaları tamamladıktan sonra aynı etkiyi sürdürmesini planlıyoruz. Bu nedenle, restorasyon anlamında birkaç yıl daha bu yapının üzerinde duracağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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