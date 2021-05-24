Tripod nedir? Tripod nasıl kullanılır?
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Tripod nedir? Tripod nasıl kullanılır?

Tripod nedir? Tripod nasıl kullanılır?
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Artık herkes istediği zaman elindeki bir kamera ve bir tripod ile videolar çekebiliyor. Dijitalleşme ile birlikte videolar daha çok önem kazandı. Peki, Tripod nedir? Tripod nasıl kullanılır?

TRİPOD NEDİR?

Tripod, video kamera ve fotoğraf makinalarını sabitleme, yükseltip alçaltma gibi hareket sağlama amaçlı kullanılan üç ayaklı bir alettir.

Kullanım gerekliliği

Tripodların kullanım gereği, elin fotoğraf makinası ve videoyu taşırken titretme ve düzgün hareket imkânı sağlayamama nedeniyle ortaya çıkmıştır. Ayrıca otomatiğe alınması durumunda ve sabit çekim gerekiyorsa insansız olarak kullanılabilir.

Malzeme yapısı

Dayanıklı bir malzemeden, stabil duracak şekilde üretilir. Genellikle katlanılabilir ve inip yalkarak yüksekliği ayarlanabilir, ayakların sabitlendiği merkez etrafında dönebilecek şekilde üretilir.

Tabletop mini tripod

çeşitli tip ve özelliklerde tripodlar mevcuttur. Aluminyumdan yapılmış tablepod (masaüstü) denilen ucuz tripodların yanında fiyatı yukarılara kadar çıkan kafa kısmı özel, karışık malzemeler kullanılmış, zor şartlarda ve film çekimlerinde kullanılanları da vardır.

Kafalar

Tripod kafaları, önemli bir bölümdür. Çünkü kalitesine göre sabitlendikten sonra yatay ve dikey eksende haerreket kalitesini belirler. Gerektiğinde bağımsız kullanılan kafalar mevcuttur.

Monopod

Bazıları kurması ve toplaması kolay olduğu için tek ayaklı monopod denilen cihazları tercih etmektedir. Monopod ağır cihazların kullanıldığı durumlarda bir ihtiyaçtır ve tripod kadar dengeliyici olabilmektedir.

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