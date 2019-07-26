TripAdvisor İstanbul tanıtım sayfaları yönetimini İTO üstlendi

İTO'nun başkanlığını yürüttüğü İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB), dünyanın en büyük seyahat platformu TripAdvisor'daki İstanbul tanıtım sayfalarının yönetimini üstlendi.

Turistlerin yüzde 37'sinin karar verme süreçlerine etki eden sosyal seyahat platformu TripAdvisor'ın İstanbul resmi şehir tanıtım sayfalarını, bir yıllığına İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) devraldı.

Projenin basın toplantısı ve anlaşma imza töreni, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç ile TripAdvisor yöneticisi Chad Shiver'ın ev sahipliğinde 31 Temmuz Çarşamba günü saat 11.30'da İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA