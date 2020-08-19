"Trio Patara" ilk konserini Bodrum'da verdi
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"Trio Patara" ilk konserini Bodrum'da verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesinin ardından Patara Antik Kenti'ni tanıtmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla üç kadın sanatçının kurduğu "Trio Patara" grubu, ilk konserini Muğla'nın Bodrum ilçesinde verdi.

19.08.2020 05:07 | Son Güncelleme: 19.08.2020 05:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesinin ardından Patara Antik Kenti'ni tanıtmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla üç kadın sanatçının kurduğu "Trio Patara" grubu, ilk konserini Muğla'nın Bodrum ilçesinde verdi.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, arp sanatçısı Aslıhan Güngör ile Antalya Devlet Opera ve Balesi solistlerinden soprano Nurdan Küçükekmekçi'nin oluşturduğu grup, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sanatseverlerle buluştu.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, Türk ve yabancı bestecilerin eserleri seslendirildi. İzleyenler, sanatçıları ayakta alkışladı.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürlü Zekeriya Bingöl, konser sonunda sanatçılara teşekkür ederek çiçek verdi.

Leyla Bayramoğulları, AA muhabirine, grubun ilk konserini Bodrum'da gerçekleştirdiğini söyledi.

"Patara Yılı"na hizmet etmeyi amaçladıklarını belirten Bayramoğulları, "Üç Türk besteci Trio Patara için eser besteliyor. Bunların da inşallah önümüzdeki ay Patara'da prömiyerlerini yapacağız." dedi.

'Trio Patara' ilk konserini Bodrum'da verdi

Kaynak: AA

Manşet

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