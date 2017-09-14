Trio Mobil, ISAF Security Fuarı'nda!



Araç takip sistemlerinde lider Trio Mobil, sektörü 21. kez biraraya getiren ISAF Security Fuarı'nda ziyaretçileriyle buluştu. Trio Mobil'in, ISAF Security Fuarı'nda Hall 10'da yer alan 10A61'deki 36 m2'lik standında sergilediği araç takip sistemleri ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

"ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİNDE EN GENİŞ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNE SAHİP TEKNOLOJİ FİRMASIYIZ"

Fuara gelerek Trio Mobil'in standını ziyaret eden Trio Mobil Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ataklı, ISAF Fuarı'nda müşteri ihtiyaçlarına yönelik geliştirdikleri en yenilikçi ürün portföylerini sergilemekten mutluluk duyduklarını ifade ederek şunları aktardı:

"Trio Mobil olarak araç takip sistemlerinde en geniş ürün çeşitliliğine sahip teknoloji firmasıyız. AK Portföy yatırımı ile finansal olarak daha da güçlendik. Yıllık 2 katın üzerindeki büyüme hızımızla sektörün en büyük oyuncularından biriyiz. Yerli, uzman mühendis ve AR - GE ekibimizle yazılım ve cihazlarımızın tümünü en son teknolojiyi kullanarak kendi bünyemizde geliştiriyoruz. 90 kişilik profesyonel kadromuz, 8.000 müşterimiz ve 75.000 araç referansımız bulunuyor. Türkiye'nin 81 ilinde bölge ofislerimiz ve geniş bayi ağımız mevcut. Aynı zamanda GSM operatörlerinin de çözüm ortağı statüsündeyiz. ISAF Fuarı güvenlik sektörünün en önemli organizasyonu. Bu fuarda sektör ile biraraya gelmek, yeni ilişkilerin temelini atmak bizim için çok kıymetli."