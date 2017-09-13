Trio Mobil, ISAF Security Fuarı'na Katılıyor!
Araç takip sistemleri ve nesnelerin interneti (IoT) alanında teknoloji üreten Trio Mobil, 14-17 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin en büyük güvenlik fuarı ISAF Security'de yerini alacak.
Araç takip sistemlerinde lider Trio Mobil, sektörü 21. kez biraraya getirecek olan ISAF Security Fuarı'nda ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Trio Mobil, ISAF Security Fuarı'nda Hall 10'da yer alan 10A61'deki 36 m2 standında araç takip sistemleri alanındaki ürünlerini sergileyecek.