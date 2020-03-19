Trikocuya bir darbe de iç pazardan Koronavirüs sebebiyle ihracatı durma noktasına gelen trikocular, sektörüne bir darbe de iç pazardan geldi.

Koronavirüs sebebiyle ihracatı durma noktasına gelen trikocular, sektörüne bir darbe de iç pazardan geldi. Kaynak: Dunya.com