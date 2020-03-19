Trikocuya bir darbe de iç pazardan
Koronavirüs sebebiyle ihracatı durma noktasına gelen trikocular, sektörüne bir darbe de iç pazardan geldi.
19.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:33
Koronavirüs sebebiyle ihracatı durma noktasına gelen trikocular, sektörüne bir darbe de iç pazardan geldi.
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Kaynak: Dunya.com