Trigeminal nevralji ağrıları nedeniyle su bile içemiyordu Trigeminal nevralji ağrıları nedeniyle su bile içemiyorduBuse ÖZEL - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) TRİGEMİNAL nevralji ağrıları nedeniyle yüzünü hareket ettiremeyen, su bile içmekte zorlanan 39 yaşındaki öğretmen Esra Aytekin Keleş, halk arasında 'delirten hastalık' olarak adlandırılan...

Trigeminal nevralji ağrıları nedeniyle su bile içemiyordu

Buse ÖZEL - Ömer HASAR/ İSTANBUL, (DHA) TRİGEMİNAL nevralji ağrıları nedeniyle yüzünü hareket ettiremeyen, su bile içmekte zorlanan 39 yaşındaki öğretmen Esra Aytekin Keleş, halk arasında 'delirten hastalık' olarak adlandırılan trigeminal nevralji tanısıyla doktora başvurdu. Uzun zaman kullandığı farklı ilaç tedavilerinden sonuç alamayınca, çözümü akupunktur tedavisinde bulan Esra Keleş zamanla ağrılarından kurtuldu. Hastanın tedavisini gerçekleştiren Dr. Berna Atay yüz bölgesinde hissedilen şiddetli ağrıyla kendisini gösteren trigeminal nevraljinin nedeninin tam olarak bilinmediğini hatırlattı.

'GEÇMEYEN AĞRILARIM HER GEÇEN GÜN ARTIYORDU'

Trigeminal nevralji tanısı konduktan sonra kullandığı ilaçların dozunun giderek arttığını belirten bir çocuk annesi öğretmen Esra Keleş, 'İlacımın dozu artmasına rağmen ağrılarım geçmiyordu. Daha sonrasında artık yüzümü yıkayamaz, dişimi fırçalayamaz, konuşamaz, yemek yiyemez hale geldim. İlaç almama rağmen ağrılarım geçmiyordu. Çaresizce internette arama yaparken Berna Hanım'a denk geldik. Ben bu kliniğe acil bir vaka olarak geldim ve beni hemen vakit kaybetmeden seansa aldı. Tedaviye başladıktan sonra 1 ay içinde doktorumun desteğiyle sigara kullanımını da bıraktım. Sonrasında 2,5 ay içinde kullandığım ilaçları tamamen bıraktıktan sonra da spontane hamile kaldım. ve 9 ay boyunca hiç ağrım olmadan güzel ve sağlıklı bir hamilelik geçirdim. ve şu anda 4 aylık bir bebeğim var' dedi.

SU BİLE İÇEMİYORDU

Modern tıbbın henüz kesin bir çözüm bulamadığı ifade eden Yeditepe Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Berna Atay hastası hakkında şu bilgileri verdi: "Trigeminal nevralji nedeni tam olarak bilinemeyen bir hastalık. Esra Hanım da bize geldiğinde ağrısından dolayı konuşamıyordu. Esra Hanım da öyleydi. Üstelik hiçbir şey yiyemiyor, çorba içerken, hatta su içerken zorlanıyordu. Bize geldiğinde çok ağrısı vardı ve panik haldeydi. Yüzünde hissettiği ve beynine kadar vuran şiddetli ağrıları vardı. Bu ağrı onun için çekilmez bir hale gelmişti."

ÇİN TIBBI'NA AİT NABIZ MUAYENESİ KULLANILIYOR

Dr. Berna Atay akupunktur tedavisine başlamadan önce, gelen hastalarına ilk önce nabız muayenesi ve dedektörle kulak taraması yaptığını belirtti. Dr. Berna Atay, 'Sinyaller aldığımız yerlere gümüş, altın ve çelik iğne kullanarak kulakta ve vücudun bazı bölgelerinde, özellikle de problemli olan yüz bölgesinde hem iğneli hem de lazer akupunktur tedavisi yaparak sakinleştirici ve ağrı kesici etki yaratıyoruz.' dedi ve ekledi: 'Esra Hanım'ın tedavisine başladıktan sonra yavaş yavaş ilaçlarını azalttık. Tedavide amaç hastanın tam şifaya kavuşmasını sağlamaktır. Trigeminal nevraljide hasta eğer ilaç kullanmaya devam edecekse, onu minimal düzeyde tutmayı amaçlarız. Trigeminal Nevralji tedavisinde hem geleneksel iğneli akupunktur hem de lazer akupunktur işlemleri yapıyoruz. İğne fobisi olanlara sadece lazer akupunktur uygulaması yapıyoruz.'

HEM HASTALIĞINDAN KURTULDU HEM ANNE OLDU

Hastasının, kullandığı ilaçları nedeniyle hamilelik ile ilgili çekinceleri olduğunu da belirten Yeditepe Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Berna Atay, 'Tedavi sürecinde ilaçlarını bıraktıktan sonra hastamız hamile kaldı' dedi.

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Kaynak: DHA