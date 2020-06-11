Tribünleri minik Yiğidolar'ın fotoğrafları dolduracak Süper Lig yeniden başlıyor ancak tribünler boş kalacak.

Süper Lig yeniden başlıyor ancak tribünler boş kalacak. Seyircisiz başlayan ligde 'Minik Yiğidolar' fotoğraflarıyla tribündeki yerini alacak.

15 Haziran Pazartesi günü oynanacak olan DG Sivasspor - Denizlispor maçında da minik Yiğidolar tribündeki yerini alacak. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın başlattığı ve 2 yıldır devam eden 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında daha önce hiç stadyumda maç izlememiş çocukları ilçe ve köylerden getirilerek stada alınıyordu. Korona virüs salgını dolayısıyla stada seyirci alınmaması nedeniyle Minik Yiğidolar fotoğraflarıyla stadyumdaki yerlerini alacak.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün oluşturduğu internet sayfasına DG Sivasspor forması ile çekildekleri fotoğrafını gönderen minik taraftarlar tribündeki yerini alarak takımlarına destek olacak. - SİVAS

Kaynak: İHA