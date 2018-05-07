Siyah-Beyazlı Taraftarlardan Şenol Güneş'e ve Takıma Destek
Beşiktaş-Kayserispor maçı öncesinde tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ve futbolculara taraftarlar büyük destek verdi.
Beşiktaş-Kayserispor maçı öncesinde tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ve futbolculara taraftarlar büyük destek verdi. Güneş, tribünleri selamlayarak sevgi gösterisine karşılık verdi.
ŞENOL GÜNEŞ EL SALLAYARAK CEVAP VERDİ
Spor Toto Süper Ligin 32. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, taraftarı önünde Kayserispor'u konuk ederken, Beşiktaşlı taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş'e uzun süre tezahüratta bulundu. Maçın başlamasına çok az bir süre kala Şenol Güneş için tezahüratta bulunan taraftarlara tecrübeli çalıştırıcı el sallayarak karşılık verdi. Taraftarlar, Şenol Güneş'in ardından bütün takımı tribünlere çağırarak maç öncesinde moral verdi.
YORUMLAR (14)
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Neoldu Adam dogrulari yapinca zorunuzami gitti siz gs bin fb nin Nasi puan caldigina bakin hakemle gs nin alanya maci yeterCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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Güneş battı artık..Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Şenol hocam gel Fenerbahçe ye,,ister başkan ol,,ister antrenör ol,ister futbolcu ol,,yeterki gel kurtar bu feneri.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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filmin adı tinertaş ve tiyatrocu şenölCevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır
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ŞENOL GÜNEŞ BUNCA YIL İYİYDİ BJK DA BAŞARILI OLUNCA KÖTÜ OLDU UTANMASALAR VATAN HAİNİ İLAN EDECEKLERCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır