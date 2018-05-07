Siyah-Beyazlı Taraftarlardan Şenol Güneş'e ve Takıma Destek

Beşiktaş-Kayserispor maçı öncesinde tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ve futbolculara taraftarlar büyük destek verdi. Güneş, tribünleri selamlayarak sevgi gösterisine karşılık verdi.

ŞENOL GÜNEŞ EL SALLAYARAK CEVAP VERDİ

Spor Toto Süper Ligin 32. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, taraftarı önünde Kayserispor'u konuk ederken, Beşiktaşlı taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş'e uzun süre tezahüratta bulundu. Maçın başlamasına çok az bir süre kala Şenol Güneş için tezahüratta bulunan taraftarlara tecrübeli çalıştırıcı el sallayarak karşılık verdi. Taraftarlar, Şenol Güneş'in ardından bütün takımı tribünlere çağırarak maç öncesinde moral verdi.