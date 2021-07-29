"Tribünlerde omuz omuza vermek için aşı olalım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Tribünlerde omuz omuza vermek için aşı olalım"

'Tribünlerde omuz omuza vermek için aşı olalım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Diyarbekirspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Diyarbekirspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu. Avşar, "Eski normalleşmemize kavuşmak, kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak, tribünlerde omuz omuza verip coşkuyu paylaşmak için aşı olalım" dedi.

Aşı çalışmalarının devam ettiği Diyarbakır başta olmak üzere tüm bölge illerinde aşı sırası gelen ancak yaptırmayan vatandaşların bilgilendirilmesi için oluşturulan sağlık ekipleri, ön yargıları yıkıp, vatandaşları ikna edebilmek için yoğun çaba harcıyor. Bu çabalara toplumun bir kesiminden destek mesajları geldi. Diyarbekirspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar'da Diyarbakırlı vatandaşların aşı olması için çağrıda bulundu. Avşar, "İnsanlık ve ülkemiz iki yıldan bu yana tüm dünyayı saran korona virüs salgını ile mücadele etmektedir. Bu süreçte hepimiz sevdiklerimizi, yakınlarımızı kaybettik. Eski normalleşmemize hasret kaldık. Günlük yaşamımız sekteye uğradı, spordaki alışkanlıklarımızı ve ayrıcalıklarımızı yitirdik. Takımımız başta olmak üzere futbol takımları 12. adam olan taraftara hasret kaldı. Taraftarlar müdavini oldukları tribünlere hasret kaldı. İşte bunun önüne geçmek için elimizde şimdi önemli bir fırsat var. Eski normallerimize kavuşmak, kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak, tribünlerde omuz omuza verip coşkuyu paylaşmak için aşı olalım. Eylül ayında başlayacak olan 2021-2022 futbol sezonunda sahada ve tribünde bütünleşmek için tüm taraftarlarımızı aşı olarak bu zorlu sürecin aşılması için duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: TFF Sağlık Kurulu, 5 maddelik stadyumlara seyirci giriş şartlarını açıkladı
Son Dakika: TFF Sağlık Kurulu, 5 maddelik stadyumlara seyirci giriş şartlarını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ İrem Derici Demet Akalın
Spor Mete Gazoz Hakan Reçber Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Tribünlerde omuz omuza vermek için aşı olalım" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 11:15:14. #1.16#

title