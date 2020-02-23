Haberler » Spor » Tribünlerde Ersun Yanal istifa sesleri - Spor

Tribünlerde Ersun Yanal istifa sesleri

Fenerbahçeli tribünler derbi yenilgisi sonrası Teknik Direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

23.02.2020 21:17 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:29
Tribünlerde Ersun Yanal istifa sesleri

Fenerbahçeli tribünler derbi yenilgisi sonrası Teknik Direktör 'ı istifaya davet etti.


Süper Lig'in 23. haftasında dev derbi mücadelesinde Galatasaray deplasmanda 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın sonunda tribünler futbolculara tepki gösterirken Teknik Direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler