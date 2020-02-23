Tribünlerde Ersun Yanal istifa sesleri
Fenerbahçeli tribünler derbi yenilgisi sonrası Teknik Direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.
23.02.2020 21:17 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:29
Fenerbahçeli tribünler derbi yenilgisi sonrası Teknik Direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.
Süper Lig'in 23. haftasında dev derbi mücadelesinde Galatasaray deplasmanda 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın sonunda tribünler futbolculara tepki gösterirken Teknik Direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
HABER YORUMLARI