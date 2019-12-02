Tribünler Avcı'yı soyunma odasından döndürdü

02.12.2019 22:14 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:23

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bu sezon bir ilk yaşandı. İlk haftalarda protesto edilen Abdullah Avcı, maçın ardından tribünlere çağrıldı. Soyunma odasından dönen Avcı'ya çiçek verildi.



Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta bu sezon bir ilk yaşandı. İlk haftalarda alınan kötü sonuçların ardından protesto edilen ve hatta istifaya davet edilen Teknik Direktör Abdullah Avcı, son 7 maçta toplanan 19 puanın ardından tribünlerin de gönlünü kazandı. Kayserispor karşısında oynanan futbol ve alınan sonucun ardından bütün takımı tribünlere davet eden taraftarlar, soyunma odasına inen Teknik Direktör Abdullah Avcı lehine de uzun süre tezahüratta bulundu. Tribünlerin çağrısına kayıtsız kalmayan ve soyunma odasından dönen Abdullah Avcı, taraftarlara teşekkür ederken, tribünleri de tek tek gezdi. Siyah-beyazlılar, Abdullah Avcı'ya sahaya çıktığında çiçek verdi. Tribünler Avcı'nın yanı sıra uzun süredir protesto edilen Oğuzhan Özyakup'u da tribünlere çağırdı. Gökhan Gönül maç sonunda soyunma odasına giden Oğuzhan'ı alarak sahaya geri döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA