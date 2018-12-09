Tribünde Kız Arkadaşına Evlenme Teklif Etti

Hatay'da Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor maçı devre arasında, bir taraftar tribünde kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor arasında oynanan basketbol maçının devre arasında tribünde olan Abdullah Yücel, yanında oturan kız arkadaşı Zeynep Gökçe'ye evlenme teklifi yaptı.

Gökçe, Yücel'in sahaya inen arkadaşları tarafından açılan"Benimle evlenir misin Zeynep?" yazılı pankartı görünce şaşkınlık yaşadı.

Tribündeki taraftarlarında desteğiyle "Evet" cevabını alan Yücel, kız arkadaşının parmağına yüzüğü taktı.