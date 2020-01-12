Tribünde kitap okudular

12.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:05

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol takımına Samsun Canik Belediye takımı ile gerçekleştirdiği mücadelede destek olmak üzere tribünlerde yerini alan Vali Mahmut Demirtaş, "Okuyorum Her Yerde, Paylaşıyorum Sevgiyle" projesi kapsamında protokol üyeleriyle birlikte kitap okuma etkinliğine katıldı.



Öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak ve onları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla hazırlanan projeye destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Demirtaş, "Daha müreffeh bir gelecek için gençlerimizin okuma sevgisini ve kitaplarla olan dostluğunu artırmalıyız" dedi.



Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol takımına başarılar dileyen Vali Demirtaş, daha sonra liseler arası basketbol turnuvasında şampiyon olan Özel Adana Akdeniz Okulları öğrencilerine ödüllerini de takdim etti.



Etkinliğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Vali Yardımcısı Zafer Öz de katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA