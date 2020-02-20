: Tribünde kavga eden taraftarlardan polise doğum günü sürprizi

20.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:48

Afyonkarahisar'da geçen hafta sonu oynanan futbol maçında tribünlerdeki taraftarlar, kavga mizanseni ile polis memuru Engin Çakın'a doğum günü sürprizi yaptı.

AFYOK taraftar grubu, 15 Şubat'ta Zafer Stadyumu'ndaki Afjet Afyonspor-1922 Konyaspor karşılaşmasının devre arasında, İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Çakın'ın doğum gününü kutlamayı planladı.

Polis memuru Çakın, o gün maçta görevliydi. İlk yarının sona erdiği karşılaşma sırasında maraton tribünündeki "AFYOK" taraftarı kendi arasında bir anda kavga etmeye başladı.

Kavgayı ayırmak için giden polis memuru Çakın'ı gören taraftarlar, birden kavgayı durdurdu.

Taraftarlar, polis memuru Çakın'ın etrafına toplanarak "iyi ki doğdun" ve "mutlu yıllar" tezahüratları yaptı.

Daha sonra taraftarlardan doğum günü pastası gelince polis memuru Çakın, duruma çok şaşırdı ve mumlara üfleyerek taraftarlara teşekkür etti.

Tribündeki hareketlilik ve kavga görüntüsü, maçı yayınlayan yerel bir televizyon kanalı tarafından görüntülendi.

Öte yandan çıkan kavga sonrası tedirgin olan güvenlik güçleri, olayın gerçek olmaması dolayısıyla rahat bir nefes aldı.

Kaynak: AA

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