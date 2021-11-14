Tribünde kalp krizi geçiren yönetici unutulmadı

Geçtiğimiz hafta oynanan Tomarza Belediyespor-Kocosaninan Şimşekspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Tomarza Belediyespor yöneticisi SavaşKurt, vefatının ardından takımının oynadığı ilk maçta pankartlar ile anıldı.

Tomarza Belediyespor, Savaş Kurt'un vefat etmesinden sonra ilk lig maçına bugün Develi Stadı'nda Buğdaylıspor ile çıktı. Maça iki takımda Savaş Kurt'u anmak için farklı pankartlar ile çıktı. Tomarza Belediyesporlu oyuncular, "Tomarzaspor Sevdalısı Savaşımız Seni Asla Unutmayacağız" pankartı açarken, konuk Buğdaylıspor takımı ise "Savaş Kurt Seni Unutmayacağız. Rahmetle Anıyoruz" pankartı açtı.

Her iki takım oyuncuları maç öncesi dostça iki pankartı birlikte açarken, duygu dolu dakikalar yaşandı. Buğdaylıspor, rakibinin acısını paylaşırken, açılan pankartlar ardından stadın tel örgülerine asılarak maç boyunca orada kaldı. Develi Stadı'nda oynanan maçta Tomarza Belediyespor rakibini 6-2 mağlup ederek ligde ilk galibiyetine imza attı. - KAYSERİ