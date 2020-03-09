Tribün lideri cinayetinde 4 tutuklama
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Fenerbahçe, İstanbul, Güncel

Tribün lideri cinayetinde 4 tutuklama

Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden 'Dadaş Mehmet' lakaplı Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

09.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:26
Tribün lideri cinayetinde 4 tutuklama

Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden 'Dadaş Mehmet' lakaplı Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

Üç yıl önce öldürülen Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden 'Dadaş Mehmet' lakaplı Mehmet Altunkaynak cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, 'tetikçi' ve 'azmettirici' oldukları iddiasıyla aranan kişilerin de aralarında olduğu 11 şüpheli yakalanarak bugün Bakırköy Adliyesine sevk edilmişti. Nöbetçi savcı tarafından ifadesi alınan 11 şüpheli Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. 11 şüpheliden 4'ü işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılının Aralık ayında İstanbul Güngören'de öldürülen Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden "Dadaş Mehmet" lakaplı Mehmet Altunkaynak cinayetiyle ilgili geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul, Diyarbakır ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Tribündeki ranta dayalı olduğu ileri sürülen cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, "azmettirme" iddiasıyla aranan "Dede İsmail" lakaplı İsmail D. ve İbrahim G. isimli iki şüpheli ile "tetikçi" olduğu iddiasıyla aranan Samet D.'nin (39) de olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler ile birlikte 11 tabanca ve bu silahlara ait 258 mermi ele geçirilirken, cinayette silahı kullandığı iddia edilen Samet D.'nin olayı gerçekleştirmek için tutuklu bulunduğu Kırklareli Cezaevinden firar ettiği öğrenilmişti. Operasyonda zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen silahlar da emniyette sergilenmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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