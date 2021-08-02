Tribe Gaming, San Antonio Spurs şirketinden yatırım aldı!

NBA takımı San Antonio Spurs, Kuzey Amerika espor organizasyonu Tribe Gaming'e yatırım yaptı.

Spurs Spor ve Eğlence (SS & E), NBA takımı ana şirketi San Antonio Spurs, Kuzey Amerika organizasyonu Tribe Gaming'e yatırım yaptı.

Açıklamaya göre anlaşma, çapraz içerik iş birlikleri, ortak markalı pazarlama çabaları, yetenek ve izleyici geçişi ve paylaşılan stratejik uzmanlık için fırsatlar yaratacak.

Yatırımın mali rakamları açıklanmazken, Spurs Spor ve Eğlence Kurumsal Geliştirme Başkan Yardımcısı Joe Donnelly yatırım hakkında şu sözlere yer verdi: "Yenilikçi yaklaşımları, benzersiz kültürleri ve stratejik liderlikleriyle mobil oyun yaşam tarzını küresel bir hayran kitlesine sahip gelişen bir işletmeye dönüştürdüler. Halihazırda başardıklarına büyük saygı duyuyoruz ve Tribe Gaming'in geleceğinin bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz."

SS&E, San Antonio Spurs'ün yanı sıra NBA G League Austin Spurs ve USL Şampiyonası takımı San Antonio FC'nin sahibidir.

Ortaklığının ardından, Tribe Gaming, Batı'da espor adına yükselmeye devam ettikçe güçleniyor.

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Kaynak: Playerbros