Triatlonda hakem semineri çevrim içi yapılacak
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Triatlonda hakem semineri çevrim içi yapılacak

19.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:08
Triatlonda hakem semineri çevrim içi yapılacak

Türkiye Triatlon Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan hakem semineri, 28 Mart Pazar günü çevrim içi gerçekleştirilecek.

Türkiye Triatlon Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan hakem semineri, 28 Mart Pazar günü çevrim içi gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulunun organizasyonuyla düzenlenecek seminer için pandemi nedeniyle vize ücreti alınmayacağı belirtildi.

Seminere katılmak isteyen hakemlerin 25 Mart Perşembe gününe kadar başvuru yapabileceği aktarıldı. Katılımcıların, 2021 yılı içinde düzenlenecek faaliyetlerde görev alabileceği de kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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