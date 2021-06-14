Triatlonda Denizli rüzgarı devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Triatlonda Denizli rüzgarı devam ediyor

Triatlonda Denizli rüzgarı devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avşa Adasında hafta sonu gerçekleşen Triatlon ve Aquatlon Türkiye Kupası yarışlarına Denizlili sporcular damga vurdu.

Avşa Adasında hafta sonu gerçekleşen Triatlon ve Aquatlon Türkiye Kupası yarışlarına Denizlili sporcular damga vurdu. Sıla Gür Gençler Türkiye Şampiyonu, Barış Türkcan Yıldızlar Türkiye Şampiyonu, Ecrin Su Yakar ise M1 Kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı.

12-13 Haziran 2021 tarihlerinde Balıkesir Avşa'da gerçekleştirilen Türkiye Triatlon Federasyonu Avşa Oral B Triatlon ve Aquatlon Türkiye Kupası yarışları ülke genelinden geniş bir katılımla yapıldı. Sezonun 2. sprint mesafe triatlon yarışlarına Denizlili sporcular damga vurdu. Triatlonda formuyla göz kamaştıran iki sporcumuzdan Sıla Gür Gençler kategorisinde, Barış Türkcan ise Yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonluğunu aynı Didim Triatlonunda olduğu gibi kimseye kaptırmadı. Aquatlon Türkiye Kupasında ise 10 yaşında ki Ecrin Su Yakar, M1 Kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. Bayrak yarışında Denizlili sporcular Türkiye ikinciliği elde etti.

İbanoğlu triatloncuları kutladı

Balıkesir'in Avşa Adasında gerçekleşen yarışmaları ve Denizlili sporcuların form durumunu yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, elde edilen başarılı sonuçların ardından sporcuları, teknik ekibi ve sporcu ailelerini kutladı. - DENİZLİ

Triatlonda Denizli rüzgarı devam ediyor
Triatlonda Denizli rüzgarı devam ediyor
Triatlonda Denizli rüzgarı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı
Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı
Şenol Güneş, Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
Şenol Güneş, Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti
A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Sedat Peker Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Selçuk Balcı Burcu Biricik Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Triatlonda Denizli rüzgarı devam ediyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 15:51:53. #1.13#

title