Triatlonda Denizli damgası
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Triatlonda Denizli damgası

Triatlonda Denizli damgası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Triatlon Türkiye Kupası final yarışları 14-15 Ağustos tarihlerinde Eğirdir'de düzenlendi.

Triatlon Türkiye Kupası final yarışları 14-15 Ağustos tarihlerinde Eğirdir'de düzenlendi. Son beş yarışın en iyi puanlamasının sonucunda Denizlili sporculardan Sıla Gür Türkiye Şampiyonu oldu. Burak Çağdaş Gençlerde, Barış Türkcan ise Yıldızlarda Türkiye ikincisi olarak sezonu madalya ile kapattı.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından 14-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Eğirdir Oral-B Triatlonu tamamlandı. Liman bölgesinde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 600 sporcu katıldı. Sporcular yarışlarda yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında ter döktü. Triatlon Türkiye Kupası Finalinde Denizlili triatloncular büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından 2021 yılı sezonu boyunca yapılan 5 Türkiye kupası yarışından en iyi 3 yarışın puanlamaya alındığı sezon finali sonunda Sıla Gür Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu oldu. Final etabında aldıkları gümüş madalyaları genel sıralamada da koruyan Burak Çağdaş ve Barış Türkcan, Gençler ve Yıldızlar Türkiye ikincisi oldu. Yarışmaya katılan diğer Denizlili sporculardan Emin Aydoğan Elitler Türkiye yedincisi, Hasan Akçay Elitler Türkiye sekizincisi, Damlanur Demirbaş Yıldızlar Türkiye sekizincisi, Arda Bayram Yıldızlar Türkiye dokuzuncusu, M3-A kategorisinde Ahmet Yavuz Tekinkaya ve Yiğit Acımaz Türkiye on birincisi oldular. - DENİZLİ

Triatlonda Denizli damgası
Triatlonda Denizli damgası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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