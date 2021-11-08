Triatlonda antrenör eğitimi Antalya'ya alındı

ANTALYA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenecek antrenör eğitimi, Ankara'dan Antalya'ya alındı.

Federasyonun açıklamasında, daha önce Ankara'da yapılması planlanan eğitimin, 11-13 Kasım'da olimpik proje antrenörleri Roberto Cejuela ile Vicent Beltran'ın katılımıyla Antalya'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Belek'te düzenlenecek eğitime, tüm antrenörlerin katılabileceği kaydedildi.

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