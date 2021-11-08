Triatlonda antrenör eğitimi Antalya'ya alındı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Triatlonda antrenör eğitimi Antalya'ya alındı

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Triatlonda antrenör eğitimi Antalya'ya alındı

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenecek antrenör eğitimi, Ankara'dan Antalya'ya alındı.

ANTALYA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenecek antrenör eğitimi, Ankara'dan Antalya'ya alındı.

Federasyonun açıklamasında, daha önce Ankara'da yapılması planlanan eğitimin, 11-13 Kasım'da olimpik proje antrenörleri Roberto Cejuela ile Vicent Beltran'ın katılımıyla Antalya'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Belek'te düzenlenecek eğitime, tüm antrenörlerin katılabileceği kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title