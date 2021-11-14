Triatlonda antrenör eğitimi Antalya'da yapıldı

ANTALYA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen antrenör eğitimi, Antalya'da gerçekleşti.

Olimpik proje antrenörleri Roberto Cejuela ile Vicent Beltran'ın katılımıyla Belek'te düzenlenen eğitime çok sayıda antrenör katıldı. Eğitime katılanlara uygulamalı dersler verildi.

Antalya'daki antrenör eğitimiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Bu eğitim bizim 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için hayata geçirdiğimiz proje kapsamında yapıldı. Roberto Cejuela ile Vicent Beltran, antrenörlerimize tamamen uygulamalı bir eğitim verdi. Uygulamalı testlerin de nasıl analiz edileceği gösterildi. Eğitim çok verimli geçti ve gelen herkes çok mutlu oldu." dedi.

Bu eğitimlerden seçilecek 12 kişinin gelecek yıl şubat ve mart aylarında İspanya'ya gideceğini anlatan Yalçınkaya, "6'şarlı iki grup 3'er hafta İspanya'da bu antrenörlerin yanına gidecek. Bu 3 haftanın ilk haftası tamamen altyapı gruplarıyla gözlemle geçecek. İkinci hafta yıldız genç gruplarla. Üçüncü haftada ise olimpik sporcularla testler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Sporcuların da ocak, şubat ve mart aylarında İspanya'ya eğitim almaya gideceğini aktaran Yalçınkaya, "2021 yılı içinde milli olmuş yıldız ve genç sporcularımız birer hafta İspanya'da kampa gidecek." diyerek sözlerini tamamladı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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