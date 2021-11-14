Triatlonda antrenör eğitimi Antalya'da yapıldı
Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen antrenör eğitimi, Antalya'da gerçekleşti.
ANTALYA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen antrenör eğitimi, Antalya'da gerçekleşti.
Olimpik proje antrenörleri Roberto Cejuela ile Vicent Beltran'ın katılımıyla Belek'te düzenlenen eğitime çok sayıda antrenör katıldı. Eğitime katılanlara uygulamalı dersler verildi.
Antalya'daki antrenör eğitimiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Bu eğitim bizim 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için hayata geçirdiğimiz proje kapsamında yapıldı. Roberto Cejuela ile Vicent Beltran, antrenörlerimize tamamen uygulamalı bir eğitim verdi. Uygulamalı testlerin de nasıl analiz edileceği gösterildi. Eğitim çok verimli geçti ve gelen herkes çok mutlu oldu." dedi.
Bu eğitimlerden seçilecek 12 kişinin gelecek yıl şubat ve mart aylarında İspanya'ya gideceğini anlatan Yalçınkaya, "6'şarlı iki grup 3'er hafta İspanya'da bu antrenörlerin yanına gidecek. Bu 3 haftanın ilk haftası tamamen altyapı gruplarıyla gözlemle geçecek. İkinci hafta yıldız genç gruplarla. Üçüncü haftada ise olimpik sporcularla testler yapılacak." ifadelerini kullandı.
Sporcuların da ocak, şubat ve mart aylarında İspanya'ya eğitim almaya gideceğini aktaran Yalçınkaya, "2021 yılı içinde milli olmuş yıldız ve genç sporcularımız birer hafta İspanya'da kampa gidecek." diyerek sözlerini tamamladı.
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...
Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri