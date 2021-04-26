Triatlonda Acar'dan 1 altın, 1 bronz madalya
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Triatlonda Acar'dan 1 altın, 1 bronz madalya

Triatlonda Acar'dan 1 altın, 1 bronz madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Triatlonda MW Challenge yarışı geçtiğimiz cumartesi ve pazar günü Bodrum'da koşuldu.

Triatlonda MW Challenge yarışı geçtiğimiz cumartesi ve pazar günü Bodrum'da koşuldu. Antalyaspor sporcularından Nuri Acar kendi yaş grubunda altın, genel klasmanda bronz madalya elde etti. Eşsiz doğası ve manzarası ile triatlon ve duatlon olmak üzere iki farklı yarışa ev sahipliği yapan Bodrum'da hafta sonu adeta spor festivali yaşandı.

Özel bir yarış olan MW Challenge yarışında takımımızın sporcularından Nuri Acar, duatlonda ter döktü. Pazar günü koşulan yarış tarihi Leleg Yolu'nda çam ağaçları arasında ve deniz manzarası eşliğinde başladı. Patika (trail) koşusu şeklinde tasarlanan etap 10 kilometre uzunluğundaki tek turdan oluştu. Sporcular yükseklik kazanımlı ilk koşudan bisiklet etabına geçti. Sonrasında, Torba Kavşağı-Güvercinlik hattında 30 kilometre uzunluğundaki parkur 2 tur dönülerek 60 kilometre uzunluğundaki etapla tamamladı.

"1 altın 1 gümüş madalya"

Parkur inişli çıkışlı bir parkur olup, yükseklik kazanımı 760 metreydi. En son koşu etabı ise yine ilk etaptaki gibi 5 kilometrelik trail koşu parkurunda tamamlandı. Sonuçlara göre kırmızı beyazlı ekibimizden Nuri Acar 2 saat 48 dakikalık süre ile kendi yaş grubu kategorisinde altın madalya ve genel klasmanda bronz madalya kazandı. - ANTALYA

Triatlonda Acar'dan 1 altın, 1 bronz madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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