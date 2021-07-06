Triatlon yarışmaları Ordu'da
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Triatlon yarışmaları Ordu'da

Triatlon yarışmaları Ordu'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Oral B Triatlon yarışmaları, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Ordu Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde Ordu'da gerçekleştirilecek.

Oral B Triatlon yarışmaları, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Ordu Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde Ordu'da gerçekleştirilecek.

Geçen yıl 30 Ağustos'ta düzenlenen triatlon yarışına ev sahipliği yaparak büyük bir organizasyon gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu kez sezonun dördüncü triatlon yarışı olan 'Ordu Oral-B Triatlonu' ile ikinci kez triatletleri şehirde ağırlayacak.

Türkiye genelinde her yaş grubundan 600 ile bin arasında triatletin katılım sağlayacağı yarışta sporcular yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından ardı ardına geçerek ter dökecek.

Üç branşın bir arada yapılarak güç, koordinasyon ve zekanın aynı anda kullanılacağı sezonun dördüncü triatlon yarışı 'Ordu Oral-B Triatlonu' Altınordu ilçesinde 10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Caddeler araç trafiğine kapalı olacak

Düzenlenecek yarış kapsamında Altınordu ilçesi Mehmetçik Bulvarının Atatürk Bulvarı kesişiminden Şakir Çoruh Caddesi kesişimine kadar (Gazi Köprüsü dahil olmak üzere), 15 Temmuz Milli İrade Caddesi'nin 1068. Sokak kesişiminden 1102. Sokak kesişimine kadar, 1068. Sokağın Soya Caddesi kesişiminden 1055. Sokak ve 1067. Sokak kesişimine kadar, Akyazı Caddesi'nin 1068. Sokak kesişiminden Yavuz Sultan Selim Caddesi kesişimine kadar 10.07.2021 Cumartesi 01.00'den 11.07.2021 Pazar 23.00'e kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Lansman toplantısı

Düzenlenecek olan Triatlon Yarışı'nın lansman toplantısı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın katılımıyla 9 Temmuz 2021 Cuma günü saat 11.00'de Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak.

Yarışın düzenleneceği alanda Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Spor ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlıklara ise hızla devam ediliyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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