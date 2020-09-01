HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Triatlon sporcusu Bahadır Tama'ya altın madalya

Antalyaspor Triatlon Takımı sporcusu Bahadır Tama, sezonun ilk yarışında yaş grubunda ve genel klasmanda altın madalya kazandı.

Triatlon sporcusu Bahadır Tama'ya altın madalya
01.09.2020 14:44 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:48

Antalyaspor Triatlon Takımı sporcusu Bahadır Tama, sezonun ilk yarışında yaş grubunda ve genel klasmanda altın madalya kazandı.

2020 sezonunun ilk triatlonu yarışı Ordu'da yapıldı. 30 Ağustos tarihinde yapılmasından dolayı günün anlam ve önemine istinaden Zafer Triatlonu olarak yapılan yarışa, 110 sporcu katıldı. Saat 10.00'da başlayan 30 Ağustos Zafer Triatlonu'nda Antalyaspor Triatlon Takımı'ndan Bahadır Tama genel klasmanda ve yaş grubunda altın madalya kazanarak kürsünün zirvesine çıktı. Tama, olimpik mesafe olan 1.5 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometrelik koşu etabını 1 saat 10 dakikalık sürede bitirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Murat Kurum Yaşar Güler Meral Akşener
Magazin Hülya Avşar Pınar Tartan Didem Soydan Mustafa Sandal
Spor Şenol Güneş Eddie Newton Burak Yılmaz Lionel Messi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Adana İzmir Eylül
Şu an buradasınız: Triatlon sporcusu Bahadır Tama'ya altın madalya - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 14:50:41. #1.14#
title