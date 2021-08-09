Triatlon sporcuları için "Okuldan Sahaya" projesinde pilot üniversiteler duyuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Triatlon sporcuları için "Okuldan Sahaya" projesinde pilot üniversiteler duyuruldu

Triatlon sporcuları için 'Okuldan Sahaya' projesinde pilot üniversiteler duyuruldu
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığının üniversiteler ve spor federasyonları iş birliğiyle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren başlamak üzere uygulamaya koyduğu "Okuldan Sahaya" projesinde triatlon sporcuları için pilot üniversiteler belirlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının üniversiteler ve spor federasyonları iş birliğiyle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren başlamak üzere uygulamaya koyduğu "Okuldan Sahaya" projesinde triatlon sporcuları için pilot üniversiteler belirlendi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Antalya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa pilot üniversiteler olacak.

Adı geçen üniversitelerin spor bilimleri fakültesi, beden eğitimi ve spor yüksekokulu antrenör eğitimi bölümüne giriş sınavında triatlon branşı için spor öz geçmişi olan öğrenci adaylarına ilgili bölümün genel kontenjanı içerisinden öncelik/özel kontenjan belirlendi.

Çalışmayla pilot olarak seçilen üniversiteler, gelişme ve istihdam potansiyeli göz önüne alınarak belirlenen branşlarda spor bilimleri fakültesi, beden eğitimi ve spor yüksekokulu antrenörlük eğitimi bölümüne öğrenci kabul ederken spor geçmişine göre ihtiyaç duyulan branşta öncelik ya da genel kontenjan içerisinden özel kontenjan açacak.

Sporcu öğrenci adayları, ilgili üniversitenin sınav süreçlerinden sorumlu olup, pilot belirlenen branştan spor öz geçmişini beyan ettikleri takdirde avantaj sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ezgi Mola Deniz Akkaya Şahan Gökbakar
Spor Merve Çoban Lionel Messi Alex Teixeira Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Triatlon sporcuları için "Okuldan Sahaya" projesinde pilot üniversiteler duyuruldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 16:59:10. #1.16#

title