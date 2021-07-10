Triatlon heyecanı Ordu'da başladı
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Triatlon heyecanı Ordu'da başladı

Triatlon heyecanı Ordu'da başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu'nun destekleriyle Ordu'da ikinci kez düzenlenen ve sezonun dördüncü yarışı olan 'Ordu Oral-B Triatlonu' başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu'nun destekleriyle Ordu'da ikinci kez düzenlenen ve sezonun dördüncü yarışı olan 'Ordu Oral-B Triatlonu' başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde sezonun dördüncü triatlon yarışı olan 'Ordu Oral-B Triatlonu' Ordu'da start aldı. Türkiye genelinde her yaş grubundan 6 kategoride 837 triatletin katılımı ile gerçekleşen yarışlarda sporcular yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele veriyor.

Altınordu sahilinde Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan yarışların startını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya birlikte verdi.

837 triatlet yarışıyor

Triatlon yarışlarının startını veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu olarak çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Triatlon sporunun birçok spor dalında başarılı sporcuların yetişmesine imkan sunduğunu ifade eden Başkan Güler, "Triatlon Federasyonu ile beraber yaptığımız bu yarışlar büyük bir ses getiriyor. 6 kategoride 837 sporcu yarışıyor. Rakamlara baktığımızda çok büyük bir etkinlik. Triatlon, yüzme, bisiklet ve koşudan oluşuyor. Bir yanda aileler bir yanda sporcuların heyecanı yaşanıyor. Buradan çıkan sporcularda birçok spor dalında hem başarılı oluyorlar hem de sağlık kazanıyorlar. Çok başarılı bir organizasyon oluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

TTF Başkanı Yalçınkaya: "Ordu'da uluslararası yarış yapmak istiyoruz"

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise konuşmasında Ordu'da çok başarılı bir yarış ortamı olduğuna dikkat çekti. Ordu'da uluslararası müsabaka yapmayı planladıklarını ve bu organizasyonu gelecek yıl hayata geçirmek istediklerini aktaran Yalçınkaya, "Ordu'da çok başarılı bir organizasyon ve yarış ortamı var. Ordu'ya gelen ve yarışlara katılan sporcularda izleyicilerde Ordu'ya hayran kalıyor. Burası bir spor şehri olabilir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın gerek triatlon sporuna gerek kano sporuna gerekse su sporlarına olan ilgisiyle vizyoner bir şehir oluşmuş. Triatlon camiası olarak Ordu'da olmaktan çok mutluyuz. İnşallah gelecek yıl Ordu'da Karadeniz'e kıyı ülkelerle ilk uluslararası yarışı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Yarışlar nefes kesiyor

'Ordu Oral-B Triatlonu' parkurunda yarışan sporcuların mücadelesi nefesleri kesti. Triatletler önce deniz parkuru ardından bisiklet parkuru ve son olarak koşu parkurunu tamamladı. Yarışı tamamlayan sporcuların yorgunlukları gözlerinden okunurken dereceye girenler ise büyük sevinç yaşadı.

Triatletler Ordu parkuruna hayran kaldı

Duygu ve düşüncelerini paylaşan triatletler çok güzel bir yarış geçirdiklerini vurguladılar. Ordu'daki parkura hayran kaldıklarını da belirten sporcular eksiksiz gerçekleştirilen organizasyon için emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler. - ORDU

Triatlon heyecanı Ordu'da başladı
Triatlon heyecanı Ordu'da başladı
Triatlon heyecanı Ordu'da başladı
Triatlon heyecanı Ordu'da başladı
Triatlon heyecanı Ordu'da başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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