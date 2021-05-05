Triatlon Federasyonundan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'a ziyaret
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Triatlon Federasyonundan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'a ziyaret

Triatlon Federasyonundan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret etti.

Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yalçınkaya, Denizli'nin triatlon potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Triatlon branşının sporseverlerden her gün daha fazla bir ilgi görmesinden dolayı çok memnunuz. Yakın zamanda performans testlerimizin ilk iki etabını gerçekleştirdik ve gördük ki, ilgi ve triatlon müsabakalarımıza Denizlili sporcuların katılımı her geçen gün artıyor." dedi.

Yalçınkaya'nın hediye ettiği Triatlon Antrenmanı kitabı için teşekkür eden Zolan ise branşın Denizli'deki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla büyükşehir belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmede, Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aydoğmuş da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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