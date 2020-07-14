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Triatlon Federasyonu, "15 Temmuz" anısına duatlon yarışı düzenleyecek

Türkiye Triatlon Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yarın "Kendinle yarış, keyfi paylaş" sloganıyla özel bir duatlon yarışı düzenleneceğini duyurdu.

Triatlon Federasyonu,
14.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:08

Türkiye Triatlon Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yarın "Kendinle yarış, keyfi paylaş" sloganıyla özel bir duatlon yarışı düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, duatlon yarışıyla Kovid-19 salgını nedeniyle fiziksel olarak bir araya gelmenin mümkün olmadığı bugünlerde, uzaktan da olsa ortak bir paylaşım gerçekleştirmenin amaçlandığı belirtildi.

Duatlon yarışı, sporcuların bireysel tuttukları derecelerini TTF'nin hazırlamış olduğu Google Form'a işlemeleri ile neticelenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, her hangi bir sıralamanın söz konusu olmadığını ve katılan herkese günün anısına başarı belgesi gönderileceğini kaydederek, "Tüm triatlon ailesinin katılımını bekliyoruz. Bu etkinliği; yakın bir süre sonra, eskiden olduğu gibi hepimizin aynı fiziksel ortamda yarışacağı ve özlediğimiz yarışların iyi bir provası olarak görüyorum. Herkesin öncelikle kendi ile yarışacağı organizasyona katılacak sporcularımıza şimdiden başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adına düzenlenecek yarışa; M3, Yıldız, Genç, Elit yaş grubu ve Paratriatlon kategorisi sporcuları belirtilen teknik kriterlere uygun olarak katılabilecek.

Kaynak: AA

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