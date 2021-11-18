Triatlon Çalıştayı Antalya'da yapılacak

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenecek Hakem Antrenör Gelişim Vize Seminerleri ve Triatlon Çalıştayı, 17-19 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, çalıştayda 2021 yılında faal olan kulüplerden birer katılımcının yer alabileceği belirtildi.

Hakem Antrenör Gelişim Vize Seminerleri'ne ise 2022 yılı organizasyonlarında görev almak isteyen tüm hakemler ve antrenörlerin katılmasının zorunlu olduğu aktarıldı.

Ayrıca, kurul ve 2022'nin faaliyet programı çalışmalarıyla çalıştay programının yoğunluğu nedeniyle Dursunbey Duatlonu'nun da ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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