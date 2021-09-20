Triatlet Bahadır Tama, ABD'de Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası'nda tarihi başarı elde etti - Haberler Spor
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Triatlet Bahadır Tama, ABD'de Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası'nda tarihi başarı elde etti

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Triatlet Bahadır Tama, ABD'de Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası'nda tarihi başarı elde etti

Milli triatlet Bahadır Tama, ABD'de Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası'nda 7. olarak Türkiye adına tarihi bir başarı kazandı.

Milli triatlet Bahadır Tama, ABD'de Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası'nda 7. olarak Türkiye adına tarihi bir başarı kazandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Bahadır Tama, ABD'nin Utah eyaletinde düzenlenen Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası'nda çok iyi bir performans sergiledi.

Bahadır Tama, 4 saat 24 dakika 33 saniyelik derecesiyle kendi yaş kategorisinde 7. olarak Türkiye'ye erkeklerde tarihin en iyi derecesini getirdi.

Organizasyonda 1900 metre yüzme etabının ardından 90 kilometre bisiklet ve 21.1 kilometrelik koşu parkurunu geçen sporcular toplamda 113 kilometreyi tamamladı.

Yüzme parkurunu 28 dakika 57 saniyede tamamlayan Bahadır Tama, ardından 1000 metre irtifalı bisiklet parkurunu yağmurlu ve fırtınalı bir havanın gölgesinde 37.5 km/saat hız ortalaması ile toplam 2 saat 24 dakika 23 saniyede bitirdi.

Son etapta koşu parkuru yine olumsuz hava koşulları altında geçilirken 400 metrelik irtifaya rağmen milli sporcu, 1 saat 25 dakika ve 49 saniyelik bir derece yaptı.

2020'de Antalya'da yapılan Ironman 70.3 yarışında elde ettiği dereceyle dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanan Bahadır Tama, yarış sonrası açıklamasında "Uzun süredir yaptığım düzenli ve bilinçli antrenmanların meyvesini bugün burada aldım. Bugüne kadar 13 yıl milli takım forması giydim ve 2 kez dünya şampiyonasında yarıştım. Ülkemi dünya şampiyonasında bir kez daha temsil edebildiğim için hem çok mutlu hem de çok gururluyum. İmkansız görünse de iyi bir antrenman programı ile ülkemizde yetenekli pek çok arkadaşımın da benzer başarılara imza atabilecek kapasitede olduklarını biliyorum. Önümüzdeki yıllarda kalabalık bir Türk ekibi ile omuz omuza yarışıp ülkemizin adını yukarılara taşıyabilmek tek isteğim." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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