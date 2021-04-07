Triathloncu Gazi Ekrem Taşkın Türkiye şampiyonu
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Triathloncu Gazi Ekrem Taşkın Türkiye şampiyonu

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Triathloncu Gazi Ekrem Taşkın Türkiye şampiyonu

Türkiye Triathlon Federasyonu ve Yenişehir Belediyesi'nin işbirliği ile düzenlenen Yenişehir Triathlonu'nda yarışan Karesi Belediyesi Triathlon sporcusu Gazi Ekrem Taşkın PTS 4 kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

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Türkiye Triathlon Federasyonu ve Yenişehir Belediyesi'nin işbirliği ile düzenlenen Yenişehir Triathlonu'nda yarışan Karesi Belediyesi Triathlon sporcusu Gazi Ekrem Taşkın PTS 4 kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Karesi Belediyespor sporcusu Gazi Ekrem Taşkın 3-4 Nisan tarihlerinde Mersin Yenişehir'de Türkiye Triathlon Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Triathlon müsabakası Paratriatlon PTS 4 kategorisinde müsabakayı 1. olarak tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldu. Gazi Ekrem Taşkın şampiyonada 1. olduğundan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve bu güne kadar bana desteklerinden dolayı kulübüm Karesi Belediyespor'a ve yöneticileri ile antrenörlerim Muhammet Onay ve Büşra Onay'a sonsuz teşekkürler ederim" dedi. - BALIKESİR

Triathloncu Gazi Ekrem Taşkın Türkiye şampiyonu
Triathloncu Gazi Ekrem Taşkın Türkiye şampiyonu
Triathloncu Gazi Ekrem Taşkın Türkiye şampiyonu
Triathloncu Gazi Ekrem Taşkın Türkiye şampiyonu
Triathloncu Gazi Ekrem Taşkın Türkiye şampiyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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