Galatasaray, Trezeguet Transferinde Yalnız Kaldı
Çekya ekibi Slavia Prag, Trezeguet'nin transferinden vazgeçerken Galatasaray, bu transferde tek başına kaldı.
G.Saray'da Trezeguet'nin transferindeki belirsizlik sürüyor. Ancak bu futbolcuyu isteyen kulüplerden Slavia Prag bu oyuncuyu transfer etmekten vazgeçtiklerini ifade etti. Çekya kulübünün yetkilileri de, "Bize bir cevap gelmeyince bu transferi rafa kaldırdık" dedi.
GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR
G.Saray bu gelişmeden sonra Trezeguet'in transferinde yalnız kaldı. Fatih Terim'in çok istediği yıldız futbolcu için Sarı-Kırmızılı kulübün yeni bir girişimde bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mısırlı futbolcunun her fırsatta Galatasaray'da oynamak istediğini belirtmesi bu transferde yönetimin en büyük kozu olarak gösteriliyor.
Kaynak: Skorer
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