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Trezeguet'ten 4 maçta 4 gol

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Trezeguet'ten 4 maçta 4 gol

Medipol Başakşehir'in Mısırlı futbolcusu Trezeguet, turuncu-lacivertli forma altında 4. golünü Beşiktaş ağlarına attı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir'in Mısırlı futbolcusu Trezeguet, turuncu-lacivertli forma altında 4. golünü Beşiktaş ağlarına attı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul ekibinin ilk golünü, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Trezeguet kaydetti. 35. dakikada fileleri sarsan başarılı futbolcu, böylelikle turuncu-lacivertli formayla çıktığı dördüncü maçta 4. kez gol sevinci yaşamış oldu.

Trezeguet, daha önce Fatih Karagümrük ve Rizespor (2) ağlarını havalandırmıştı. Mısırlı futbolcunun 1 de asisti bulunuyor.

(Uygar Aydın - Samet Yalçın/İHA)

Trezeguet'ten 4 maçta 4 gol

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Güncel, Haberler

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