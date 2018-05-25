Galatasaray'ın İstediği Trezeguet'nin Serbest Kalma Bedeli 5 Milyon Euro

Kasımpaşa, Galatasaray'ın da istediği iddia edilen Mısırlı futbolcu Trezeguet'in serbest kalma bedelini 5 milyon euro olarak belirledi.

Süper Lig'de bu sezon 13 gol, 9 asistlik bir performans ortaya koyan Trezeguet transferin gözde ismi olmuştu. Mısırlı oyuncunun opsiyonunu kullanarak bonservisini alan Kasımpaşa olası teklifler için de önlemini aldı.

5 MİLYON EUROYA SERBEST KALACAK

Lacivert-Beyazlılar Mısır'la Rusya'daki Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan futbolcunun sözleşmesine 5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi koydurdu.

Adı Galatasaray'la anılan oyuncuya İngiltere'den Watford'un talip olduğu da gelen haberler arasında.

Kaynak: Skorer

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YORUMLAR (7)

  • ?:
    Bosver degmez. Rodrigues veya feghouli satilirsa oyle alinabilir. Suan ki kadroya trezegueti alirsak ilk 11 oynicak mi oda belli degil o yuzden 5 milyon euro suan degmez onumuzde tarik camdal ornegi var oda 5 milyon euro, amrabat 8 milyon euro oda ne yapti sanki? Bisey yapmadi. Belhanda bakiyosun 9 milyon euro performans ortada.
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