Galatasaray'ın İstediği Trezeguet'nin Serbest Kalma Bedeli 5 Milyon Euro
Kasımpaşa, Galatasaray'ın da istediği iddia edilen Mısırlı futbolcu Trezeguet'in serbest kalma bedelini 5 milyon euro olarak belirledi.
Süper Lig'de bu sezon 13 gol, 9 asistlik bir performans ortaya koyan Trezeguet transferin gözde ismi olmuştu. Mısırlı oyuncunun opsiyonunu kullanarak bonservisini alan Kasımpaşa olası teklifler için de önlemini aldı.
5 MİLYON EUROYA SERBEST KALACAK
Lacivert-Beyazlılar Mısır'la Rusya'daki Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan futbolcunun sözleşmesine 5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi koydurdu.
Adı Galatasaray'la anılan oyuncuya İngiltere'den Watford'un talip olduğu da gelen haberler arasında.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (7)
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AÇ TAVUK KENDİNİ DARI AMBARINDA ZANNEDERMİŞ 2 MİLYONDAN 1 KURUŞ FAZLA ETMEZCevap Yaz Yayından Kaldır
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TAMAM ALMAYIZCevap Yaz Yayından Kaldır
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kalsın gerek yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bosver degmez. Rodrigues veya feghouli satilirsa oyle alinabilir. Suan ki kadroya trezegueti alirsak ilk 11 oynicak mi oda belli degil o yuzden 5 milyon euro suan degmez onumuzde tarik camdal ornegi var oda 5 milyon euro, amrabat 8 milyon euro oda ne yapti sanki? Bisey yapmadi. Belhanda bakiyosun 9 milyon euro performans ortada.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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beşiktaş almalısın bu oyuncuyuCevap Yaz 2 Yayından Kaldır