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Trevis Simpson, Gaziantep Basketbol'da!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, geçen sezonu Almanya Ligi ekiplerinden Rasta Vechta'da geçiren Trevis Simpson ile 1 yıllığına anlaşma sağlandı.

Trevis Simpson, Gaziantep Basketbol'da!
15.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:32

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, geçen sezonu Almanya Ligi ekiplerinden Rasta Vechta'da geçiren Trevis Simpson ile 1 yıllığına anlaşma sağlandı.

Oyun kurucu mevkisinde görev alan 28 yaşındaki Simpson, geçen sezonu 15,1 sayı, 3,5 ribaund, 1,6 asist istatistikleriyle tamamlamıştı.

Kaynak: Hürriyet

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