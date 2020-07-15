Trevis Simpson, Gaziantep Basketbol'da! Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, geçen sezonu Almanya Ligi ekiplerinden Rasta Vechta'da geçiren Trevis Simpson ile 1 yıllığına anlaşma sağlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, geçen sezonu Almanya Ligi ekiplerinden Rasta Vechta'da geçiren Trevis Simpson ile 1 yıllığına anlaşma sağlandı. Oyun kurucu mevkisinde görev alan 28 yaşındaki Simpson, geçen sezonu 15,1 sayı, 3,5 ribaund, 1,6 asist istatistikleriyle tamamlamıştı. Kaynak: Hürriyet