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TREPAŞ, yoğun talep sebebiyle faiz silme kampanyasını uzattı

TREPAŞ, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine faizsiz fatura ödeme kampanyasını 30 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar uzattı.

TREPAŞ, yoğun talep sebebiyle faiz silme kampanyasını uzattı
06.07.2020 16:44 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:48

TREPAŞ, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine faizsiz fatura ödeme kampanyasını 30 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar uzattı.

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), Türkiye'nin de içinden geçtiği KOVİD-19 pandemisi ile mücadele sürecinde, Trakya bölgesindeki müşterilerine destek olmak ve enerji hizmetlerinden kesintisiz yararlanmalarını sağlamak amacıyla, vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle faiz silme kampanyasını 30 Temmuz 2020 mesai bitime kadar uzattı.

TREPAŞ gerçekleştirdiği kampanya ile vadesi geçmiş fatura borçlarının, tek seferde nakit olarak ödenmesi durumunda oluşan tüm gecikme zammı tutarlarını, bir defaya mahsus olmak üzere tahsil etmeyecek. Müşteriler, sadece anapara borcunu ödeyerek borçlarını kapatmış olacak.

Kampanyanın, resmi daire, sanayi, ticarethane, mesken ve tarımsal sulama müşterileri de dahil olmak üzere kurumun tüm müşterilerini kapsadığı bildirildi. Müşteriler kampanyadan yararlanabilmek için 30 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar herhangi bir ilave başvuruya gerek kalmaksızın kurumun müşteri hizmetleri merkezlerinden, yetkili veznelerinden, anlaşmalı bankalardan ve PTT şubelerinden ödeme yapabileceklerdir. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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