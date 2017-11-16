Trepaş Yetkisiz Tahsilat Noktalarına Karşı Uyardı

TREPAŞ Tahakkuk Tahsilat Müdürü Burak Savaş yaptığı basın açıklamasında yetkisiz tahsilat noktalarına karşı uyardı.



Savaş yaptığı basın açıklamasında, "TREPAŞ elektrik faturaları tahsil edilirken kurumumuz kesinlikle hiçbir ilave ücret, komisyon, hizmet bedeli veya buna benzer ilave bir masraf almamaktadır. Fatura tahsilatlarını sadece TREPAŞ tabelalı şubelerinden, PTT şubelerinden ve Banka şubelerinden yapmaktadır. Bu tahsilat kanallarının hiçbirinden fatura bedeli haricinde herhangi bir ilave ücret, komisyon, hizmet bedeli veya buna benzer ilave bir masraf alınmamaktadır" dedi.



Son zamanlarda TREPAŞ'a başvuran müşterilerin komisyon alma şikayetlerinin arttığını belirten Savaş, "Firmamızı arayarak, camında TREPAŞ yetkili veznesi yazan veya camında TREPAŞ logosu bulunan bir takım işyerlerinde fatura tahsilat işlemleri yapıldığı, bu işlemler sırasında abonelerimizden fatura başına 1-3 TL arasında ilave komisyon bedelleri alındığı gibi şikayetlerde bulunmaktadır. Kurumumuzla resmi anlaşması bulunan hiçbir ödeme noktasında sizlerden fatura bedeli haricinde ilave ücret alınmaz, şayet sizden fatura bedeli dışında ilave bir ücret alınıyor ise bu durumda kurumumuz ile resmi anlaşması olmayan, tarafımızdan yetkilendirilmemiş bir noktadan ödeme yapıyorsunuz demektir. Bu Ödeme kanalından dolayı herhangi bir mağduriyetiniz oluşur ise, TREPAŞ bu konuda hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ