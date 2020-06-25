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TREPAŞ'tan tarihi fırsat

TREPAŞ, elektrik fatura borçlarını 03 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar tek seferde nakit ödeyen müşterilerin tüm faiz borçlarını sileceğini duyurdu.

TREPAŞ'tan tarihi fırsat
25.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:58

TREPAŞ, elektrik fatura borçlarını 03 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar tek seferde nakit ödeyen müşterilerin tüm faiz borçlarını sileceğini duyurdu.

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), Türkiye'nin de içinden geçtiği KOVİD-19 pandemisi ile mücadele sürecinde, Trakya bölgesindeki müşterilerine destek olmak ve enerji hizmetlerinden kesintisiz yararlanmalarını sağlamak amacıyla vadesi geçmiş tüm elektrik fatura borçlarını 03 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar nakit ödeyen müşterilerin tüm faiz borçlarını sileceğini duyurdu.

TREPAŞ gerçekleştirdiği kampanya ile vadesi geçmiş fatura borçlarının, tek seferde nakit olarak ödenmesi durumunda oluşan tüm gecikme zammı tutarlarını, bir defaya mahsus olmak üzere tahsil etmeyecek. Müşteriler, sadece anapara borcunu ödeyerek borçlarını kapatmış olacak.

Kampanya, Resmi Daire, Sanayi, Ticarethane, Mesken ve Tarımsal Sulama müşterileri de dahil olmak üzere tüm TREPAŞ müşterilerini kapsamaktadır. Müşteriler kampanyadan yararlanabilmek için 3 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar herhangi bir ilave başvuruya gerek kalmaksızın tüm TREPAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerinden, TREPAŞ yetkili veznelerinden, anlaşmalı bankalardan ve PTT şubelerinden ödeme yapabileceklerdir.

Ayrıntılı bilgi için müşterilerin, www.trepas.com.tr adresinden ve 444 88 35 no'lu Çağrı Merkezinden bilgi alabileceği ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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