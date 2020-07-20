TREPAŞ'tan "pandemi dönemi faturalarını inceleyin" talebi
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TREPAŞ'tan "pandemi dönemi faturalarını inceleyin" talebi

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş (TREPAŞ), elektrik faturasına itiraz edecek kişilerden, pandemi nedeniyle sayaçların okunmadığı dönemki faturaları incelemelerini istedi.

TREPAŞ'tan
20.07.2020 19:51 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:51

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş (TREPAŞ), elektrik faturasına itiraz edecek kişilerden, pandemi nedeniyle sayaçların okunmadığı dönemki faturaları incelemelerini istedi.

TREPAŞ'tan yapılan açıklamada, basında, yüksek elektrik faturalarından şikayetlerin olduğu yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle elektrik sayaçlarının tüketicilerin ve sektör çalışanlarının sağlığının korunması amacıyla okunmasının durdurulduğu, mevzuat doğrultusunda kıyasen fatura düzenlemesi yapıldığı belirtildi.

Pandemi döneminde oluşturulan kıyasen faturalar, tahminleme metodolojisi ile geçmiş son 2 yılın aynı aylarına ait tüketimler baz alınarak düzenlendiği ve müşterilerin mağduriyet yaşamaması için hesaplanan tüketimlerden bir miktar da düşük olarak faturalandırıldığı kaydedildi.

Sayaçların 1 Haziran'dan itibaren yerinde okunmaya başlandığı belirtilirken, şöyle denildi:

"Mevzuat gereği pandemi döneminde fatura çıkartılamayan müşterilerimize sayaçları Temmuz ayında yerinde okunmuş ve fatura düzenlenmiştir. Ancak çıkan faturalardaki tüketimler ortalama 45-60 günlük tüketimlere tekabül etmektedir. Bu müşterilerimizin faturaları otomatik olarak vade farkı alınmadan taksitlendirilmekte olup, SMS ve e-mail ile bilgilendirilmeler de yapılmaktadır. Müşterilerimizin fatura itirazı yapmadan önce, önceki faturalarındaki tüketimleri ile okuma gün aralığına bakmalarını ve günlük tüketimlerini hesaplamalarını, sonrasında yeni gelen faturalarında yer alan ilk okuma ve son okuma tarihlerini kontrol etmelerini, tüketimlerde hata olduğunu düşünüyorlarsa fatura üzerinde yer alan faturalamaya esas teşkil eden sayaç endeks bilgileri ile kendi sayaçlarındaki fiziki endeks değerlerini karşılaştırmalarını önemle rica ederiz."

Kaynak: AA

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