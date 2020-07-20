TREPAŞ'tan önemli duyuru
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TREPAŞ'tan önemli duyuru

Edirne bölgesinde son günlerde basında yer alan yüksek tutarlı fatura şikayet haberleri karşılık yazılı basın açıklaması yapıldı.

TREPAŞ'tan önemli duyuru
20.07.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:19

Edirne bölgesinde son günlerde basında yer alan yüksek tutarlı fatura şikayet haberleri karşılık yazılı basın açıklaması yapıldı.

TREPAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de yayılmaya başlayan korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle karantinaya alınan ya da idari kararlar sebebiyle 28 Mayıs 2020 tarihine kadar hem sektör çalışanlarının hem de tüketicilerin sağlığının korunması amacıyla elektrik sayaçlarının okumalarının durdurulduğu bölgelerde mevzuat doğrultusunda kıyasen fatura düzenlemesi yapılmıştır. Bu doğrultuda, Edirne Valiliği tarafından alınan idari kararla elektrik sayaçlarının endeks okuması durdurulan Edirne ili, merkez ilçesinde, 28 Mayıs 2020 tarihine kadar kıyasen fatura düzenlenmesi yapılmıştır. Pandemi döneminde oluşturulan kıyasen faturalar, tahminleme metodolojisi ile geçmiş son 2 yılın aynı aylarına ait tüketimler baz alınarak düzenlenmiş ve müşterilerimizin mağduriyet yaşamaması için hesaplanan tüketimlerden bir miktar da düşük olarak faturalandırılmıştır. 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren standart sayaç okuma sistemine geçilmiş ve sayaçlar yerinde okunmaya başlanmıştır. Mevzuat gereği pandemi döneminde fatura çıkartılamayan müşterilerimize sayaçları Temmuz ayında yerinde okunmuş ve fatura düzenlenmiştir. Ancak çıkan faturalardaki tüketimler ortalama 45-60 günlük tüketimlere tekabül etmektedir. Bu müşterilerimizin faturaları otomatik olarak vade farkı alınmadan taksitlendirilmekte olup, SMS ve e-mail ile bilgilendirilmeler de yapılmaktadır. Müşterilerimizin fatura itirazı yapmadan önce, önceki faturalarındaki tüketimleri ile okuma gün aralığına bakmalarını ve günlük tüketimlerini hesaplamalarını, sonrasında yeni gelen faturalarında yer alan ilk okuma ve son okuma tarihlerini kontrol etmelerini, tüketimlerde hata olduğunu düşünüyorlarsa fatura üzerinde yer alan faturalamaya esas teşkil eden sayaç endeks bilgileri ile kendi sayaçlarındaki fiziki endeks değerlerini karşılaştırmalarını önemle rica ederiz" denildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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